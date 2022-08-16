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Karaman’da yeni park yapım çalışması

Karaman Belediyesi kentte çevre ve park düzenlemelerine devam ediyor.

KARAMAN 16.08.2022, 13:01
Karaman’da yeni park yapım çalışması

Karaman Belediyesi kentte çevre ve park düzenlemelerine devam ediyor.

Karaman Belediye ekipleri şimdide Üniversite Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Üniversitesinin girişindeki boş alanda yapımı devam eden parkın sulama ve aydınlatma alt yapı sistemi yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin projelendirdiği parklardan birisi olan Türk Dili Başkenti Parkı tamamlandığında boş alan güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Özellikle Karaman dışardan gelen öğrencilerin, Karaman’ın Türkçe’nin başkenti olduğu hatırlatmak ve Türk dilinin önemini vurgulamak amacıyla ismi planlanan parkta, dinlenme alanları, su perdesi, kamelyalar ve otopark alanı yer alacak. Vatandaşların ve özellikle üniversite öğrencilerinin dinlenip, hoşça vakit geçirebilecekleri parkın bu yıl içinde açılması planlanıyor.

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