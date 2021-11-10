Karaman’da yeni park çalışması

Karaman Belediyesinin projelendirdiği 29 Ekim Parkı’nda yapım çalışmaları devam ediyor.

Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, Üniversite Mahallesinde yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki bir alanda 4 etap halinde planlanarak yapımına başlanan parkta çalışmalar hızla devam ediyor. TOKİ’ler bölgesinin yeni cazibe merkezi olacak olan parkta, vatandaşlar huzur ve güven içerisinde hoşça vakit geçirebilecek. Yapımı devam eden proje kapsamında; yürüyüş yolları, spor aletleri, çocuk oyun grupları, otopark alanı, kamelyalar, süs havuzları ve uçak temalı çocuk oyun gurubu ile bu bölge yeni bir cazibe merkezine kavuşmuş olacak" denildi.