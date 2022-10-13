Karaman’da yabancı uyruklu kadın oğlunu bıçakladı

Karaman’da Afganistan uyruklu kadın, çantasından cep telefonunu alan oğlunu bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Külhan Mahallesi Kültür Sokağı’ndaki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Afganistan uyruklu Sheyeste Nazari, çantasından cep telefonunu alan oğlu Amir Ali Nazari (14) ile tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan anne, , mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Amir Ali Nazari’yi sol bacağından yaraladı. Evdeki diğer yakınlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı çocuk ambulansa alındığı sırada ise ablası çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan anne Sheyeste Nazari, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.