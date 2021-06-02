Karaman’da Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni düzenlenecek

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde ’Uluslararası Karaman Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni’ düzenlenecek.

Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü anısına düzenlenecek olan bilgi şöleninin paydaşları arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin yanı sıra Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü de yer alıyor. 7-9 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak olan bilgi şöleni, katılımcılara hem uzaktan ve çevrim içi hem de yüz yüze katılım imkanı sunuyor. Bilgi şölenine bir yazar, en fazla iki bildiriyle katılabiliyor. Bildiriler, alanında uzman 99 kişilik bilim kurulu üyelerince incelenip değerlendiriliyor.

“Bizim Yunus’un bizim şehirleri" özel oturumu yapılacak

Bilgi şöleni kapsamında “Bizim Yunus’un Bizim Şehirleri” adlı özel bir oturum da yapılacak. Oturumda Yunus Emre’nin gezdiği ya da şiirlerinde dile getirdiği şehirler ele alınırken oturuma Yunus Emre ile ilgili özel çalışma alanı bulunan araştırmacı ve bilim insanları da “çağrılı konuşmacı” olarak davet edilecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açılamada, bilgi şöleni için başvuruların başladığı ve özet gönderimi için son günün 01 Ağustos 2021 tarihi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca kabul edilen bildirilerin 15 Ağustos 2021 tarihinde ilan edileceği ve özet metinlerin de 15 Ekim 2021 tarihinde yayımlanacağı ifade edildi. Tam metin son gönderim tarihi ise 30 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bilgi Şöleni’ne kabul edilen tam metinler ayrıca editör ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra uluslararası bir yayınevi tarafından kitap bölümü olarak basılacak. Bilgi şöleninin ana konusunu Yunus Emre ile ilgili yapılan araştırmalar oluştururken Türk dili, Türk edebiyatı, Türk ad bilimi, Türk kültürü, Türk tarihi, Türk halk bilimi, Türk mimarisi, Türk sanatı ve Türk coğrafyası diğer konu başlıklarını oluşturuyor. Bilgi Şöleni’ne gönderilecek bildiriler elektronik ortamda https://kmu.edu.tr/turkdilsem/form/74 adresi üzerinden iletiliyor. Bilgi Şöleni hakkında ayrıntılı bilgiler ise https://kmu.edu.tr/turkdilsem adresinde yer alıyor.