Karaman’da Taşkale Gölet’inden 4 bin dekar arazi sulanacak

Karaman’da Taşkale Göleti sulama inşaatında çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Proje ile birlikte 4 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Karaman ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, Taşkale Gölet’i ve sulaması inşaatında çalışmaların bitirildiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projeyle birlikte 4 bin dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, iş tamamlanmıştır” dedi.

Karaman merkeze bağlı Taşkale köyünün yaklaşık 10 kilometre Güneydoğusunda ve İncesu deresi üzerine inşa edilen, temelden 27,5 metre yüksekliğe ve 1 milyon 853 bin metre küp su depolama hacmine sahip olan Taşkale Göleti ve sulamasında 108 adet sanat yapısı imalatı, idari bina inşaatları, 340 metre CTP boru hattı, 12 bin 228 metre HDPE ana boru hattı ve 4 bin 772 metre yedek boru hattı imalatı tamamlanmıştır.

“Milli ekonomiye 11 milyon lira katkı”

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Karaman merkez Taşkale Göleti ve sulaması bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir diyerek, “Suyu depolamak, depolanan suyu borulu şebeke ile tarım arazilerine ulaştırmak ve tarım arazilerinin toplulaştırılması bir bütün olarak düşünülmelidir. Proje ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” diye konuştu.