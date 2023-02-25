Karaman’da spor salonundan bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde spor salonundan 100 bin lira değerinde bakır kablo çalan 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni yapılan kapalı spor salonundan kablo hırsızlığının yaşanması üzerine çalışma başlattı. Spor salonu ve çevresindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin A.Y.ve V.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.