Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105117
ALTIN
379.841
DOLAR
6.8278
STERLİN
8.4499
EURO
7.6066
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene...
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Hyundai'den yeni model geliyor

Karaman’da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

KARAMAN’DA NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA İLK KEZ CUMA NAMAZI KILINDI.

Karaman’da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

KARAMAN’DA NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA İLK KEZ CUMA NAMAZI KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:56
4 Okunma
Karaman’da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

Karaman’da normalleşme süreci kapsamında ilk kez cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme planları kapsamında bugün il genelinde 62 camide ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi görevliler namaz kılacak vatandaşları maskelerini takmaları konusunda uyarılarda bulunurken Karaman Belediyesi de namaz kılmaya gelenlere maske ve kâğıttan seccade dağıttı. Namazı İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci kıldırırken, 5 bin kişilik meydan tamamen doldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kalaycı: “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir”
Başkan Kalaycı: “Bir topluluğu millet yapan en önemli unsur dil birliğidir”

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim