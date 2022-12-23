Karaman’da sokak hayvanları için beslenme noktaları yapılıyor

Karaman Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için kentin muhtelif bölgelerine beslenme kabinleri yerleştiriyor.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın talimatı ile ekipler yılın 4 mevsiminde kullanılmak üzere muhtemel olumsuz hava şartlarından korunaklı, sokak hayvanları için daha modern ve daha kullanışlı olan beslenme kabinlerinin yerleştirme işlemlerine devam ediyor. Şehir genelinde merkezden uzak yaklaşık 10 farklı bölgeleye yerleştirilecek olan beslenme kabinlerine görevli personel tarafından belirli aralıklarla yem bırakılacak.

Pati Köy Projesi tamamlanıyor

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın seçim vaatlerinden birisi olan Pati Köy Projesi ise mevcut barınağın kapasitesi arttırılarak 45 bin metrekarelik alana çıkarıldığı bildirildi. Mevcut barınağın daha kullanışlı, konforlu ve modern hale getirildiğini söyleyen belediye yetkilileri, “Mevcut barınağımızdaki tüm hayvanları aşıladık ve tesisin daha temiz ve sağlıklı olması için kanalizasyon sistemi kurduk. Bakıma alınan sahipsiz hayvanların daha rahat hareket edebilmeleri ve düzgün şartlarda yaşayabilmeleri için çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışması yaptık. Muhtelif bölgelere yemleme istasyonları ve kedi evleri kurduk. Yiyecek bulamadığı olumsuz hava şartlarında ise yemleme istasyonlarına düzenli olarak yem bıraktık” ifadelerini kullandı.