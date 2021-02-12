Karaman’da Sanayi Kavşağında yol genişletme çalışması

Karaman Belediyesinin trafik akışının yoğun olduğu bölge ve kavşaklardaki genişletme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, kullanışlı olmayan ve trafik akışını engelleyen bölgeleri tek tek tespit ederek çözüme kavuşturuyor. Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, İbrahim Öktem Caddesi Sanayi Kavşağının, Üniversite tarafından gelip 100. Yıl Bulvarına dönülen yan bağlantı yolunun kullanışsız ve dar olduğunu tespit eden ekiplerin, bağlantı yolunu genişleterek trafik akışını daha güvenli ve sağlıklı hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, şehir genelinde trafik akışını engelleyecek ve yavaşlatacak tüm bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarda iyileştirme çalışmalarının yapılacağını bildirdi.