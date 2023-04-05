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Karaman’da saman yangını

KARAMAN’DA ÇIKAN SAMAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

KARAMAN 05.04.2023, 12:33
Karaman’da saman yangını

Karaman’da çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çoğlu köyünde bir bahçede bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Balyalarının yandığını gören çevredekilerin haber vermesiyle yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri yanan saman balyalarına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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