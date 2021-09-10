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Karaman’da sağlıklı yol projesinin yapımı başlıyor

Karaman Belediyesinin sağlıklı yol projesinin yapım çalışmaları başlıyor.

KARAMAN 10.09.2021, 09:28
Karaman’da sağlıklı yol projesinin yapımı başlıyor

Karaman Belediyesinin sağlıklı yol projesinin yapım çalışmaları başlıyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karaman Belediyesi ve İller Bankasının katkısıyla yapılacak olan projenin yüklenici firmaya iş teslimi yapıldı. 5 farklı bölgede gerçekleşecek olan bisiklet ve yürüyüş yolunun yüklenici firmaya iş tesliminin yapıldığını ve çalışmaların hemen başlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Belediyemizce projelendirilen ve seçim vaatlerimizden birisi olan ‘Sağlıklı Yol Projesi’ şehrimize hayırlı olsun. Yapımına başlanan projede, bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun yanı sıra yeşillendirme ve düzenleme çalışması da olacak. Beş farklı bölgede yapacağımız çalışmayla vatandaşlarımız huzur içerisinde yürüyüşünü yapabilecek, araç trafiğinden uzak güvenli bir şekilde bisiklet kullanabilecek. Karaman’ımızı hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

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