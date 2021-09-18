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Karaman’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Karaman’da jandarmanın yürüttüğü devriye esnasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
KARAMAN 18.09.2021, 13:27
Karaman’da jandarmanın yürüttüğü devriye esnasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde devriye görevi yapmakta olan Yeşildere Jandarma Karakolu ekipleri, A.B. (35) isimli kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancaya el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.