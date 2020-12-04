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Karaman’da robotik kodlama kursunu bitiren öğrencilere sertifika

Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan ‘Çocuklarımız Geleceğimiz’ projesi kapsamında Robotik Kodlama kursunu başarı ile bitiren öğrencilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

KARAMAN 04.12.2020, 16:16
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Karaman’da robotik kodlama kursunu bitiren öğrencilere sertifika
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Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan ‘Çocuklarımız Geleceğimiz’ projesi kapsamında Robotik Kodlama kursunu başarı ile bitiren öğrencilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programa Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Serin, daire müdürleri ile belge alacak öğrencilerle velileri katıldı. Programda proje hakkında bilgi verilerek, faaliyetler hakkında yapılan slayt gösterimi izlendi. Daha sonra Vali Işık ve beraberindekiler kursu başarı ile tamamlayan 8 öğrenciye sertifikalarını verildi.
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