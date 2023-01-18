Karaman’da okul sporları güreş müsabakaları sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen yıldızlar ve gençler güreş il birinciliği müsabakaları sona erdi.

2022-2023 Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası yıldızlar ve gençler güreş il birinciliği müsabakaları Karaman merkez ve ilçe okullardan 90 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Merkez Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda toplam 10 sıklette mücadele eden sporcular kategorilerinde dereceye girebilmek ve düzenlenecek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman’ı temsil edebilmek için ter döktü.

Katılımın yoğun olduğu müsabakalarda kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.