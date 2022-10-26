Karaman’da öğrencilere NFT eğitimi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Gençlik Merkezinde dijital mülkiyet ve koleksiyonculuk gibi olgulara yeni boyutlar kazandıran NFT (Nitelikli Fikri Tapu) eğitimi verilmeye başlandı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Gençlik Merkezinde NFT eğitimi başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serkan Ada, “Dijitalleşme süreci ile beraber yeni kavramlar ortaya çıktı. Olan kavramlar daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bu kavramlardan birisi de NFT kavramı. NFT, Nitelikli Fikri Tapu olarak Türkçede ifade ediliyor. Dijital dönüşüm ofisi tarafından bu şekilde Türkçeleştirildi. Değiştirilemeyen, benzersiz, dijital varlıkların mülkiyeti anlamına geliyor. Yani bir kişi bir NFT’ye sahip olduğunda bunun tek sahibi yegane sahibi oluyor ve değiştirilemiyor. Yani tek bir tane oluyor, elinde tek kopyasına sahip olmuş oluyor. NFT önemli bir kavram, işin sadece sanat yönü yoktur tabi yani NFT ye dönüşebilecek sadece sanat eserleri yoktur. Sanat eserleri dışında bir takım video, ses gibi dijital içerikler NFT ye dönüştürülebilir. Burada Ermenek’te güzel bir projeye imza atıldı. Özellikle dijital tasarım noktasında eğitim programı oluşturuldu. Gençler geliştirdikleri tasarımları NFT’ye dönüştürebilecekleri bir eğitim programına sahip olmuş oldular. Tabii sadece bu yetmiyor. Bu NFT tasarımlarını iş dünyasına nasıl adapte edebilirler. Bir iş modeli çerçevesinde nasıl iş fikrini, iş modeline dönüştürebilirler, iş değerine nasıl dönüştürebilirler. Bu konularda eğitim vermeyi amaçladık" dedi.

“Proje Türkiye’de bir ilk”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Cabir Akkoyunlu da, “NFT dünyası aslında Japon bir bilim adamının matematiksel bir formül ile geliştirdiği bitcoin blok zincir teknolojisi ile başlıyor. Daha sonrasında NFT teknolojisi yani non-fungible token dediğimiz, öncesinde gayri misli jeton olarak çevrilen, günümüzde ise ‘nitelikli fikri tapu’ olarak Türkçe literatürümüze yerleşen bir teknolojinin genel ismi. Bu teknolojide aslında yapılan süreç, oluşturulan herhangi bir teknolojik eserin sınırlı sayıda, çoğaltılamaz hale getirilmesi şeklinde oluşan bir teknoloji. Burada siz herhangi bir ses dosyası, herhangi bir teknolojik, bir çizim, tasarım veya herhangi bir gerçek dünyada hazırlanmış tablo, müzik eseri vs. de olabilir. Bütün bu eserlerimizi biz NFT teknolojisi ile sınırlı hale getirmiş oluyoruz. Bu süreç aslında böyle başlıyor. Bu NFT eğitimine de şu anda Karaman Gençlik Merkezinde Türkiye’de bir ilk olarak bir proje çerçevesinde Mevlana Kalkınma Ajansının destekleri ile öğrencilerimize bu eğitimi sağlıyoruz. Eğitim sonucunda inşallah tüm öğrencilerimiz NFT ile ilgili tasarımlarını yapmış olacaklar, ilgili platformlarda NFT’lerini satışa hazırlamış olacaklar. Bu piyasada olmak tabi ki önemli ama daha önemlisi bu ilerleyen teknoloji ile birlikte metavers dünyasında öğrencilerimiz kendilerine bir yer bulacaklar. Geleceğin belki tasarımcıları, belki bu platformda ilgili teknik destek sağlayıcıları olacaklar. Bu konuda da kimse kendini yeni yeni geliştiriyorken, bizde öğrencilerimizi erkenden bu piyasada yerlerini almalarını sağlayacağız“ diye konuştu.

Ermenek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayyar Kılıçkıran ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün Türkiye’deki gençlik merkezlerimizde, vizyon sahibi projeler, vizyon sahibi kurslar tüm gençlerimize uygulanmaktadır. Bizde Türkiye’de ilk olan NFT projesini Ermenek ilçemiz gençlik merkezinde faaliyete geçirdik. Bu aşamada Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan NFT projemiz Ermenek’teki bulunan gençlerimize proje haline getirdik. Ermenek’teki gençlerimizi bu projeye dahil ettik. Bununla ilgili olarak Karaman Valiliğimiz, Karaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüz ve Ermenek Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili proje koordinatörü gençlik liderimiz Abdullah Kutucu ya teşekkür ediyorum’’ dedi.