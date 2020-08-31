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Karaman’da MHP ilçe kongreleri tamamlandı

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KARAMAN’DA İLÇE KONGRELERİNİ TAMAMLADI.

KARAMAN 31.08.2020, 14:04
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Karaman’da MHP ilçe kongreleri tamamlandı

Karaman’da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe kongreleri tamamlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak sadece delegelerin alındığı kongrelere, MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Gözel, Genel Başkan Başdanışmanı Ali Güler ve belediye başkanları katıldı.

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen kongrelerle 3 ilçede yeni yönetimler oluşturuldu. Diğer ilçelerde olduğu gibi MHP teşkilatları bu ilçelerde de tek liste ile seçime girdi. Divan başkanlığını il başkanı Mahmut Ünüvar’ın yaptığı Sarıveliler’de Kasım Tunç, Divan Başkanlığını Başdanışman Ali Güler’in yaptığı Başyayla’da Abdulkafi Bulut ve Divan Başkanlığını il başkanı Mahmut Ünüvar’ın yaptığı Kazımkarabekir’de İbrahim Bardakçı güven tazeledi.

"Son kongremizi Kazım Karabekir Paşamızın manevi huzurunda yaptık"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği mesajı okundu.

Kongrelerin Zafer ayında gerçekleştiğine dikkat çeken Başdanışman Ali Güler, "Samsun ilinin İlkadım ilçesindeki kongre ile başlayan 13. olağan büyük kurultay sürecinde, Karaman ilimizdeki ilçe kongrelerimizi tamamladık. Sürecin başlatıldığı İlkadım ilçemiz gibi, Karaman’daki ilçe kongre takvimini tamamladığımız Kazımkarabekir ilçemiz de adını aldığı paşamız dolayısıyla Milli mücadeleyi hatırlatmaktadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen son kongremizi, paşamızın manevi huzurunda ’Cihan yıkılsa Türk yılmaz’ sözlerini tekrarlayarak gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu vesileyle merkez ilçe, Ayrancı, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ve Kazımkarabekir ilçe başkan ve yönetimlerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Sorumlu siyasetimiz yaygınlık kazanacak"

Karaman İl Teşkilatı kongresi için Ekim ayını işaret eden MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, nitelikli ve sorumlu siyaset konularındaki kararlılıklarının yoğunlaşıp yaygınlık kazanacağını söyledi. Ünüvar, ’’İlçe kongrelerimiz, partimizin sağlıklı bakış açısının ortaya konulduğu, siyaset bezirganlığından uzak, ahlaki ölçülerin ve şehrimizdeki ilkeli siyasetin daha da olgunlaşmasına vesile olacak şekilde gerçekleşmiştir. Kongrelerimizin, ilimizde demokrasinin daha da kökleşip güçlenmesi için bir vesile olmasını temenni ediyorum. Ekim ayında yapacağımız il kongresinin ardından partimiz, daha dinamik, daha donanımlı ve daha heyecanlı olarak yoluna devam edecektir. Karamanlı hemşerilerimizin saha çalışmalarımızda gözlemleyip takdir ettiği, nitelikli ve sorumlu siyaset konularındaki kararlılığımız yoğunlaşıp yaygınlık kazanacak. İlçe teşkilatlarımızın bugüne kadar ortaya koydukları performansın sevindirici ve Karamanlı hemşerilerimiz açısından ümit verici olduğu kuşkusuzdur. Bu vesileyle ilçe başkanlarıma ve yönetimlerine; vatandaşımızla kaynaşma alanlarını genişletecekleri, tüm hemşerilerimizi kucaklayacakları ve münakaşayı ortadan kaldırıp müsamahayı teşvik edecekleri çalışmalarında başarılar diliyorum. Tamamlanan kongrelerimizin partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum’’ diye konuştu.

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