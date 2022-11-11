Karaman’da kumar oynayan 8 kişi, jandarma baskınında suçüstü yakalandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bağlı Güneyyurt beldesinde kumar oynadığı ileri sürülen 8 kişi, jandarmanın gece yarısı düzenlediği baskınla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kışlacık Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlatarak iş yerini izlemeye aldı. Kumarhaneye dönüştürülen iş yerine şahısların girmesiyle birlikte baskın yapıldı. İş yerine giren ekipler suçüstü yaparak masalarda kumar oynandığını tespit etti. Jandarma iş yerindeki kumar malzemeleri ile masada bulunan 15 bin 650 liraya el koyarken, iş yeri sahibi 3 kişiye kumar oynamaya yer temin etmekten haklarında yasal işlem başlattı. Diğer yandan kumar oynayan 8 kişiye ise toplam 15 bin 700 lira idari para cezası yazıldı.