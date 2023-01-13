Karaman’da köy yaşam merkezlerinin sayısı artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen projesi çerçevesinde Karaman genelinde kapalı durumdaki 7 köy okulu binası, yapılan çalışmaların ardından "Köy Yaşam Merkezi" olarak hizmet vermeye başladı.

Konu ile ilgili bilgiler veren Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yakın zamanda yeni köy yaşam merkezlerinin açılışının yapılacağını belirterek, köylerdeki okulların 7’den 70’e buluşma noktası olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatları ile Karaman’da kullanılmayan köy okulu binalarının ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi kurs merkezlerine dönüştürülerek eğitim sistemine kazandırıldığını aktaran İl Müdürü Çalışkan, “Çocuk, genç ve yetişkinlerin aynı zamanda ve aynı mekanda eğitim görmesini sağlayarak hayat boyu öğrenme felsefesi ile köy yaşam merkezlerinde örgün eğitimden, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, el sanatları, gıda ve hayvancılık gibi yaygın eğitim kursları ile geniş bir yelpazede eğitimler verilebiliyor” dedi.

Muhtarlarla sağlanan iş birlikleri ile köy yaşam merkezlerinde verilen kurslarla köy sakinlerinin daha etkili ve verimli vakit geçireceğini söyleyen Çalışkan, Karaman’da ilk etapta toplam 9 köy yaşam merkezinin faaliyete geçeceğini, ilerleyen süreçte bu rakama yeni merkezlerin ilave edileceğini sözlerine ekledi.