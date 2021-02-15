Karaman’da köy okulları için ders zili çaldı

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Karaman’da da köy okullarında ders zili çaldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, merkeze bağlı Alaçatı köyündeki Alaçatı İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yarıyıl tatili sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından köylerdeki okullar salgınla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan Alaçatı İlkokulunda öğrencilerle sohbet etti. Çalışkan, "Bugün Karaman’da müstakil köy okullarımız ile bağımsız anaokullarımızda yüz yüze eğitime geçildi. Bu hafta itibariyle sizleri okullarınıza kavuşturmanın sevinci içerisindeyiz. Sizlerin de hem heyecanınıza ortak olmak hem de gözlerinizdeki mutluluğunuzu görmek için sizleri ziyaret ettik. Biliyorum okulunuzu, sınıfınızı ve öğretmenlerinizi özlediğinizin farkındayım. İnanın bizler de sizi çok özledik. Sizlerin cıvıltısıyla okullarımız hayat buluyor. İnşallah en kısa sürede salgın süreci biter ve öğrencilerimiz okullarına öğretmenlerimiz de öğrencilerimize kavuşur” dedi.

İkinci yarıyılın tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, ziyarette öğrencilere hediyeler verdi.