Karaman’da kış mevsimi alınacak tedbirler değerlendirildi

Karaman’da, Vali Tuncay Akkoyun’un başkanlığında kış mevsiminde olağan yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, kış mevsiminde yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma gibi sebeplerle yolların trafiğe kapanması durumunda taşıtların karayoluna çıkmalarına müsaade edilmemesi, alternatif güzergahların belirlenmesi ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda talimatlarda bulundu. Ayrıca Vali Akkoyun, ilgili kurum ve kuruluşlar ile belediyenin, kendi görev alanlarına giren konularda gerekli ilave tedbirleri alması ve özellikle karla mücadele çerçevesinde kullanılan araç, gereç ve donanımlarının tam ve çalışır vaziyette bulunmalarının sağlanması hususunda uyarılarda bulundu. Toplantıda ayrıca olumsuz hava koşulları sebebiyle enerji ve iletişim hatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalar da ele alındı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener, ilgili kurum müdürleri ve Enerji Gaz A.Ş, Türk Telekom, TEİAŞ ile MEDAŞ yetkilileri de yer aldı.