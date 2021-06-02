Karaman’da kavşak ve refüjler gül ve çiçeklerle donattı

Karaman Belediyesi kavşak ve orta refüjlere gül ve çiçek dikerek şehre estetik bir görünüm sağlıyor.

Karaman Belediyesinden yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, belediyenin şehir genelinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürerken kent estetiğine yönelik peyzaj düzenlemelerinin de devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda çeşitli noktalarda yer alan kavşak, orta refüj, yol kenarı ve park alanlarına gül ve çiçekler dikildi. Özellikle rengarenk açan güller, Alparslan Türkeş, Atatürk, İbrahim Öktem, Şehit Muhammed Yalçın, Zeytin Dalı ve 100. Yıl Bulvarı ile Kızılay Caddesini boydan boya süslerken, yol kenarı ve park alanları da renkli ve canlı bir görünüm kazandı.

Çeşitli türlerdeki güllerin dikimi ve bakımı oluşturulan çalışma planı çerçevesinde muhtelif noktalarda devam edecek” denildi.