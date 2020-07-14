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Karaman’da kavşak düzenlemesi
KARAMAN BELEDİYESİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ KAVŞAKLARI YENİDEN ELE ALARAK DAHA KULLANIŞLI VE TRAFİĞE UYGUN HALE GETİRİYOR.
KARAMAN 14.07.2020, 10:12
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Karaman Belediyesi şehir merkezindeki kavşakları yeniden ele alarak daha kullanışlı ve trafiğe uygun hale getiriyor.
Belediye ekipleri şehrin birçok noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İbrahim Öktem Caddesindeki şehir mezarlığı girişinde bulunan kavşakta çalışma başlatan ekipler; kavşağı genişleterek ve dönel kavşak çalışması yaparak trafik akışını daha güvenli ve kullanışlı hale getiriyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten yetkililer, kavşak düzenleme çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde devam edeceğini bildirdi.
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