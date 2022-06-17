Karaman’da karne heyecanı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Mehmet Çavaş İlkokulunda gerçekleşen karne dağıtım törenine Vali Akkoyun’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Vali Akkoyun, karne dağıtımı öncesinde girdiği sınıflarda minik öğrencilerle bir süre sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Vali Akkoyun, öğrencilere tatil boyunca anne ve babanıza yardım edeceksiniz. Sürekli bilgisayar ve televizyon başında oturmak yok. Kitap okuyup dışarıda arkadaşlarınızla oyunlar oynayacaksınız” dedi.

Program, Vali Akkoyun ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtması ve hediyeler vermesiyle sona erdi. Karaman’da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 314 okulda eğitim gören toplam 48 bin 127 öğrenci tatile girdi.