Karaman’da kadın sağlıkçılara ambulans sürüş eğitimi verildi

Karaman’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ambulans Sürüş Güvenliği" eğitimlerine katılan kadın sağlıkçılarda ileri sürüş teknikleri konusunda hünerlerini sergiledi.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Ambulans Sürüş Güvenliği’’ eğitimini düzenlendi. Eğitimlere ambulanslarda çalışan 6’sı kadın 15’i erkek olmak üzere 21 sağlık personeli katıldı. 4 gün süren eğitimlerde katılımcılara ileri sürüş teknikleri, hangi durumlarda siren kullanılacağı, arıza durumlarında müdahale gibi eğitimler verilerek teorik ve pratik olarak gösterildi.

Eğitim hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, "’6 kadın ve 15 erkek sağlık personelinin katıldığı 4 günlük eğitimin son günündeyiz. Bu eğitimin diğer eğitimlerimizden farkı bu kez kadın personellerimizin de katılmış olmasıydı. Karşımıza çıkabilecek her türlü zorlukta bir bütün olarak çalışmamız gereken konularda kadın personellerimizin biz de varız demesi, sağlık ordumuzun gün geçtikçe daha da güçlendiği anlamına gelmektedir. Burada ise bizim amacımız, acil vakalarda ulaşım süresini en aza indirmektir. Bu sebeple yılın belirli dönemlerinde mesleki gelişim eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitime katkısı olan tüm eğitmenlerimize ve başhekimlik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Katılımcı kursiyer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.