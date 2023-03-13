Karaman’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma yüzme yarışması düzenlendi

Karaman’da İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri çerçevesinde yüzme yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme il temsilciliği tarafından İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla yüzme yarışları düzenlendi. Atatürk Spor Kompleksi Fikret Ünlü Yüzme Havuzunda açılış seremonisinin ardından başlayan yarışlarda sporcular serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbağalama stillerinde yarıştı. Yıldızlar kategorisinde düzenlenen ve 2 gün süren yarışmalarda sporcuların heyecanına ortak olan aile bireyleri ise alkışlarıyla sporculara destek verdi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.