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Karaman’da iki bina arasındaki boşlukta pompalı tüfek bulundu
KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİ İKİ BİNA ARASINDA BULUNAN BOŞLUK ALANDA POMPALI TÜFEK BULDU.
KARAMAN 20.08.2020, 14:50
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Karaman’da polis ekipleri iki bina arasında bulunan boşluk alanda pompalı tüfek buldu.
Edinilen bilgiye göre, Topucak Mahallesi 447 Sokak’ta bir kişinin silahla havaya rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese giden ekipler havaya ateş eden kişiyi araştırırken, iki bina arasında bulunan boşluğa atılmış pompalı tüfek buldu. Bulunan tüfekte olay yeri inceleme ekibi parmak izi çalışması yaptı. Namluya fişek verilmiş haldeki tüfek daha sonra incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis, havaya rast gele ateş açan şahsı bulabilmek için çalışma başlattı.
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