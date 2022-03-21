Karaman’da huzurevi sakinlerinden ‘Yaşlılar Haftası’ sergisi

Karaman’da Dursun Fakih Huzurevi’nde kalan yaşlıların Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle yaptıkları eserlerden oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı.

İsmet Paşa Caddesi üzerinde belediyeye ait Taş Bina’da düzenlenen serginin açılışına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yaşlılar Haftası dolayısıyla Dursun Fakih Huzurevi sakinlerinin Halk Eğitim Merkezi sanat ve meslek hocaları ile birlikte yaptıkları el emeği göz nuru 3 boyutlu ‘Katı Sanatı’ tabloları, dokuma ve el sanatlarından oluşan eserlerin açılışını yapan Vali Işık, beraberindekilerle birlikte sergide yer alan eserleri inceleyerek sanat hocalarından ve eser sahiplerinden bilgiler aldı.