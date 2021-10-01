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Karaman’da huzurevi sakinlerinden sergi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Dursun Fakih Huzurevinde kalan yaşlıların el emeği göz nuru üç boyutlu kat’ı sanatı çalışmalarından oluşan serginin açılışını yaptı.

KARAMAN 01.10.2021, 14:14
Karaman’da huzurevi sakinlerinden sergi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Dursun Fakih Huzurevinde kalan yaşlıların el emeği göz nuru üç boyutlu kat’ı sanatı çalışmalarından oluşan serginin açılışını yaptı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle tarihi Çeşmeli Kilisede düzenlenen serginin açılışına Vali Işık’ın yanı Belediye Başkan Vekili Bekir Küçüktürk, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün, kurum müdürleri, Halk Eğitim Merkezi çalışanları, öğrenciler ve huzurevi sakinleri katıldı. Bilgilendirme konuşmasının ardından hayırlı olsun dilekleriyle serginin açılışı gerçekleştirilirken, üç boyutlu kat’ı sanatının farklı örneklerinin yer aldığı sergide incelemelerde bulunan Vali Işık, "Sergi açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz yaşlılarımızın bu anlamlı günlerini tebrik ediyor, ortaya koydukları el emeği göz nuru çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyor, bu vesile ile sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum" dedi.

Huzurevi sakinleri ve Halk Eğitim Merkezi personelinin birlikte seslendirdiği müzikal dinletisiyle devam eden program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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