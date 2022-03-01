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Karaman’da "Hayat Kütüphanede" projesi

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Hayat Kütüphanede” projesinin tanıtımı yapıldı.

KARAMAN 01.03.2022, 15:03
Karaman’da "Hayat Kütüphanede" projesi

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Hayat Kütüphanede” projesinin tanıtımı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen proje tanıtımına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve öğrenciler katıldı. Yapılacak olan proje ile şehirdeki ikinci sınıf kademesindeki öğrencilerin her gün bir sınıf olmak üzere Halk Kütüphanesinde misafir edilmesi ve liselerden gelen her gün 2 ya da 3 öğrencinin kütüphaneye gelen 2. sınıf öğrencilerine masal anlatılmasının planlandığı proje ile ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, projeyle amaçlarının çocukların hayatlarına dair hikaye oluşturmak olduğunu belirterek, proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin öğrenciler için güzel bir hatıra olmasının yanı sıra 2053 ve 2071 yıllarının altyapısı olacağını söyledi.

Kütüphaneleri diri mekanlar haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, “Amacımız her çocuğumuzun yolunun kütüphaneden geçmesi, kütüphaneye uğraması ve kendilerine yepyeni ufuklar açacak olan kitaplarla tanışmasıdır. Proje ile birlikte bu yıl 2 bin civarında öğrenciyi kütüphanelerinde ağırlamayı planlıyoruz" dedi.

Mart ayında başladıkları bu etkinliği sürekli hale getirmeyi ve kütüphanenin daha etkin ve aktif olarak kullanılmasının hedeflendiğini belirten Yemiş, bu etkinliği istikrarlı bir şekilde her gün sürdürmeyi ve öğrencilere yönelik farklı aktiviteler gerçekleştirmeyi düşündüklerini söyledi. Yemiş, “Asıl gayemiz kültürel anlamda şehrimize bir altyapı kazandırmak. Çünkü her şey küçük yaşlarda başlıyor. Dünya değişti, kütüphanelerde sadece çocuklarımızın kitap alışverişini beklemiyoruz. Kütüphaneleri her anlamda diri hale getirmek istiyoruz. Bununla birlikte etkinlikler çerçevesinde aynı zamanda ilimizin tanınmış simalarını da kütüphanemizde ağırlamayı hayal ediyoruz” diye konuştu.

"Karaman Valiliği olarak bu projeyi her anlamda destekleyeceğiz"

Proje tanıtım toplantısında kütüphanelerin hayatımızdaki yeri ve önemine değinen Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Kitap okuma oranını artırmadıkça ne yaparsanız yapın hiçbir şeyi başaramazsınız. Kendi zamanımızdan örnek verecek olursam. Kütüphaneyi ders yapıp geldiğimiz bir araç olarak kullanırdık. Şu an da bile hala aynı konumdayız. Hiçbir ilerlememiz yok maalesef. Çocukların kütüphaneyle tanışması ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik hazırlanan bu proje gerçekten çok güzel bir proje. 2. sınıftan başlayarak çocuklarımıza kitap okuma sevgisi ve kütüphane alışkanlığı kazandıracak anlamlı bir proje. 2. sınıf öğrencileriyle sınırlı kalmamalı daha sonra diğer öğrencilerimizin içinde aynı uygulamayı yürüterek onlara okuma alışkanlığını kazandırmamız lazım. Günümüzde insanların yılda okuduğu kitap sayısı onlarla ifade ediliyor ki, bu konuda ülkemizin durumu hiç iç açıcı değil maalesef. Ülkemiz adına üzücü bir durum ancak bir yerden de başlamak gerekiyor. Bu anlamda bence çok güzel ve anlamlı bir proje. Biz de Karaman Valiliği olarak bu projeyi her anlamda destekleyeceğiz. Eksiklikleri olursa da kapatmaya çalışacağız. Bu ilimiz için de çocuklarımızın geleceği açısından yepyeni bir başlangıç olacak. Bu projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sadece devletin yapabileceği işler değil, aynı zamanda bu projeye gönülden destek veren kurum ve kuruluşların birlikte başarabileceği işler. İnşallah hep birlikte daha güzel işler başaracağız” dedi.

Soru cevap kısmının ardından lise öğrencilerinin anlattığı masalı dikkatle dinleyen ilkokul birinci sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler veren Vali Işık, bir süre sohbet ederek okul hayatlarında ve derslerinde başarılar dilediği minik öğrencilere daha çok kitap okumalarını ve zamanlarının belli bir kısmını kitap okumaya ayırmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

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