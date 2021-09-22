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Karaman’da hastane personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Karaman İtfaiye Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline yangın söndürme eğitimi verildi.

KARAMAN 22.09.2021, 13:07
Karaman’da hastane personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Karaman İtfaiye Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline yangın söndürme eğitimi verildi.

Olası yangınları önleme, yangınla mücadele ve söndürme becerilerini kazandırmak amacıyla İtfaiye Müdürlüğü görevlilerince verilen eğitim tatbikatına hastane yöneticileri ile personeli katıldı. Uygulamalı olarak verilen eğitimde meydana gelebilecek yangın türleri ve yangına müdahale yöntemlerinin yanı sıra yangın tüpü kullanımına ilişkin olarak itfaiye erleri katılımcılara bilgiler verildi.

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