Karaman’da GSB yurtlarında kalan öğrenciler için gezi düzenlendi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı kız ve erkek yurtlarına bu yıl ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine, “Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi” etkinlikleri kapsamında gezi programı düzenlendi.

Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine uyum programı kapsamında “Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi” etkinlikleri düzenlendi.

Günübirlik düzenlenen gezilerde Merkez Karaman, Nefise Sultan, Hatuniye kız yurtları ile Piri Reis ve Karamanoğlu Mehmetbey erkek yurtlarında kalan üniversite öğrencileri Karaman Müzesi, Aktekke Cami, Manazan Mağarası, Taşkale, İncesu Mağarası ve Tartan Konağı gibi kentin birçok tarihi ve kültürel yerlerini gezerek, Karaman’ın tarihi güzelliklerine yakından tanıklık etme fırsatı buldu. Düzenlenen etkinliklerden dolayı oldukça memnun kalan öğrenciler, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, günün yorgunluğu ise gezi sonrası düzenlenen piknik ile attı.

GSB Yurtlarında düzenlenen uyum programı etkinliklerinde öğrencileri sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Öncelikle tüm öğrencilerimize ilimize hoş geldiniz diyor ve yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum. Yurtlarımızda bu yıl ilk kez barınacak olan öğrencilerimize yönelik yurt ortamını tanımaları ve yurt yaşantısına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla uyum programı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Hafta sonu düzenlediğimiz “Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi” etkinlikleri ise bunlardan sadece bir tanesi. Etkinliğimizde ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yürütülen gençlik merkezi faaliyetleri, projeler, kamplar, yarışmalar gibi birçok faaliyet hakkında bilgilendirilmeleri sağlandı. Yurtlarımızda öğrencilerimize yönelik eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda birçok faaliyetimiz var. Öğrencilerimiz yoğun ders programları dışındaki saatlerde bu faaliyetlerimizden yararlanarak hem kendilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de stres atmış olacaklar. Öğrencilerimize yıl boyunca düzenleyeceğimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.