Karaman’da görme engelliler için satranç eğitimi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) projesi çerçevesinde görme engelli bireylere yönelik düzenlediği satranç eğitimleri devam ediyor.

Özel bir Rehabilitasyon Merkez’inde hafta sonu verilen satranç eğitimlerinde engelli bireylerin problem çözme becerilerini geliştirme, hızlı ve etkin karar verebilme, sağlıklı sosyalleşme alanları oluşturulması amaçlanıyor. Eğitimlerin eğlenceli ve verimli bir şekilde devam ettiğini belirten satranç eğitmeni Muhammet Küçükkoraş, “Görme engelli bireylerimize satranç eğitimlerinde ilk olarak satranç tahtasını tanıtarak başlıyoruz. Çünkü tahtayı tanımak ve tahtaya hakim olmak çok önemlidir. Tahtanın tanıtımından sonra taşların hareketleri ve taş yeme hamlelerini öğretiyoruz. Taş dizilişinin de öğretilmesinin ardından artık özel hamle olan rok ve piyon terfisi derslerimize geçiyoruz. Bu süreçte zaten engelli bireylerimiz satranç konusunda deneyim kazanmış oluyor. Şah ve mat konularını da anlattıktan sonra açılış ve oyun sonu taktikleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aslında görme engelli satrancı ile gören satrancı oynanması ve kuralları bakımından aynıdır. Tek farkı taşlar, kareler ve renklerin ayırt edilebilir olmasıdır. Siyah taşların üzerinde bulunan sivriltiler renk ayrımı yapılmasını sağlarken, karelerde de siyah kareler tümsek, beyaz kareler çukurdur. Burada oluşturduğumuz güzel ortamda eğitimlerimiz devam edecek ve ilerleyen dönemlerde de engelli bireylerimiz yarışmalara katılabilecek” ifadelerine yer verdi.

Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise, “Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) projesi çerçevesinde özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Görme engelli bireylerimiz için düzenlendiğimiz satranç eğitimlerimizde bu çalışmalarımızdan bir tanesi. Özel Rehabilitasyon Merkezine de satranç eğitimlerimize verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarla sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Bizim başımızın tacı olan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa bizlerde mutluyuz” dedi.