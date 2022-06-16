Karaman’da gebe okulu yeniden hizmete açıldı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandemi döneminde kapanan "Gebe Okulu" yeniden dizayn edilerek tekrar hizmete açıldı.

Gebe okulunda ebeler tarafından anne adaylarına, psikolojik ve fiziksel eğitimler veriliyor. Ücretsiz olan okula 20 haftanın üzerindeki hamileler gelebiliyor. Sağlık hizmetlerinin yanında halka yönelik eğitim faaliyetleri de yürüttüklerini belirten Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz, “Bilindiği üzere kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunumunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren hastanemiz sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin yanında halka yönelik eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Anne adaylarını normal doğuma yönlendirmek, anne sütünün önemini vurgulamak ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerini sağlamak üzere gebe okulumuzda eğitim programları düzenlenmektedir. Ücretsiz hizmet veren gebe okulumuza tüm anne adaylarını katılmaya davet ediyoruz, halkımıza hayırlı olsun” dedi.