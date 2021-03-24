banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Putin'e özel yasa!
Putin'e özel yasa!
Adı çok konuşuldu ama...
Adı çok konuşuldu ama...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?

Karaman’da devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Karaman’da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü kazayı şans eseri kaza almadan atlattı.

KARAMAN 24.03.2021, 15:26
3
Karaman’da devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Karaman’da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü kazayı şans eseri kaza almadan atlattı.

Kaza, Karaman-Mersin Karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AGL 097 plakalı Isuzu marka kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyonette maddi hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi alırken, kamyonetteki eşyalar başka bir kamyona yüklendi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu