Karaman’da çiftçilere 80 bin adet fidan dağıtıldı

Karaman’da çiftçilere Trabzon hurması, badem ve zeytinden oluşan 80 bin adet fidan düzenlenen törenle dağıtıldı.

İl Özel İdaresinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile kurum müdürleri ve fidan alacak çiftiler katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, fidanların yüzde 25 vatandaşın yüzde 75’ini de İl Özel İdaresi katkısı ile temin edildiğini belirtere, fidanların sayıları ve türleri hakkında bilgiler verdi. Vali Tuncay Akkoyun ise yaptığı konuşmada, "Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın destekleri ve İl Özel İdaremizin katkıları ile devletimiz her daim çiftçilerin yanındadır" dedi. Vali Akkoyun, teslim edilen fidanlar için İl Özel İdaresi’nin yaklaşık 1 milyon lira civarında bir katkı sağladığını söyledi. Fidanların temin edilmesinde ve tesliminde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Akkoyun, fidanların hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere Trabzon hurması, badem ve zeytinden oluşan 80 bin adet fidan teslim edildi.