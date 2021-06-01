Karaman’da "cezaevine kitap bağışı" kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Karaman’da da başlatıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Sarayı’nda kurulan kitap bağış standının açılışını yaparak ilk kitap bağışını da kendisi yaptı. Başsavcı İşlek, burada yaptığı konuşmada, kitap bağışına tüm adliye ve ceza infaz kurumu personeli ile avukatların yanı sıra, Karaman halkının ve STK’ların da katkı sunmasını beklediğini belirterek, "Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklarının kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek, iyileştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak ve topluma tekrar kazandırma sürecinde fayda sağlamak için 16 Haziran tarihine kadar sürecek olan kitap bağışı kampanyasını başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Hakim ve savcılar, adliye ile ceza infaz kurumu personelleri de kitap bağışında bulundu.