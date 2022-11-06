Karaman’da Bucakkışla köyüne sağlıkevi ve 112 istasyonu açıldı

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bucakışla köyüne sağlıkevi ve 112 istasyonu açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü 2022 yatırım ve onarım faaliyetleri çerçevesinde olan Bucakkışla Sağlıkevi ve 112 İstasyonu İl Özel İdaresince onarımı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölge halkının sağlık hizmetini hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak amacıyla Bucakkışla köyünde bulunan mevcut binamızın onarımını yaptırdık. Burada hem çalışan personelimizin hem de vatandaşımızın rahatı için her koşulu göz önünde bulundurarak projemizi gerçekleştirdik. Bina içerisinde, bir ebe hanımın hizmet verebileceği sağlıkevi, bir 112 ekibinin hizmet vereceği Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile iki adet lojmanımız mevcut. Sağlık hizmetlerinin sunumu alanında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hizmeti verebilme gayretimizde emeği geçen başta Karaman Valimiz Tuncay Akkoyun ile milletvekillerimiz Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser’e, il genel meclisimize, il özel idaresi yönetici ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.