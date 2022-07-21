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Karaman’da belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı semineri

Karaman’da emniyet tarafından belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.

KARAMAN 21.07.2022, 14:23
Karaman’da belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı semineri

Karaman’da emniyet tarafından belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda seminer verildi.

Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda seminer verildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, slayt sunum eşliğinde verilen seminerde, vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler ve metafetamin başlıkları altında bilgi verildi. Uyuşturucuyla mücadele yöntemlerinin anlatılmasının ardından soru cevap bölümüyle seminer sona erdi.

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