Karaman’da araç yangını

Karaman’da park halindeki pikapta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde 70 DF 206 plakalı pikap bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Aracın yandığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yanan aracı kısa süre içinde söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında motor kısmı tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.