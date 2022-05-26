Karaman’da alt ve üstyapı çalışmaları

Karaman Belediyesi, il genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarıyla şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında belediyeden yapılan açıklamada, “Daha temiz ve düzenli bir kent için çalışmalarını yürüten Karaman Belediyesi, asfalt, kaldırım, orta refüj, yol genişletme, park ve peyzaj düzenlemelerini farklı bölgelerde sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, Şehit Fethi Sekin ve Şehit Muhammed Yalçın Bulvarlarında asfalt ve yaya geçidi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nda yol yapım, Fevzi Paşa Caddesi’nde refüj, Urgan Mahallesi’nde asfalt, Şeyh Edebali Mahallesi ile Pastacılar ve börekçiler sitesinde yol açma, Gevher Hatun Mahallesi’nde yeni park, Göztepe köyü yolunda yol genişletme, Adliye arkasında Hanımeli Çarşısı ile Otogarda peyzaj düzenlemeleri devam ediyor” denildi.