Karaman’da alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesi tarafından yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Program çerçevesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin dört bir tarafına dağılan ekipler, vatandaşların rahatı ve huzuru için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bir yandan yol ve kaldırımlar yapılırken diğer yandan da altyapı eksiklikleri giderilerek yeni park alanları oluşturuluyor. Fatih Mahallesinde doğalgaz çalışmalarından dolayı kazı yapılan sokaklar ekiplerimiz tarafından asfaltlanmaya başlandı. Beyazkent Mahallesinin güney ucundaki dik kısımda kot farkı düşürülerek, Seyir teraslarına yeni yol bağlantısı açıldı. Sanayi caddesinde TEKMARSAN’a açılan yeni bağlantı yolunda asfalt çalışması başladı. Kızık köyü yolunda ilk etap asfalt çalışması tamamlanan yolun, Güdümen sınırına kadar olan kısmında yol genişletme ve asfalt çalışması halen sürerken, Yenişehir Mahallesinde kavşak, asfalt, kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları da devam etmektedir” denildi.