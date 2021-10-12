Karaman’da Afet Risklerinin Azaltılması Gününde fidanlar toprakla buluşturuldu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Yeşildere mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü Etkinlikleri kapsamında Yeşildere yolu üzerinde AFAD İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Vali Işık yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, AFAD İl Müdürü Şerife Han, kurum müdürleri, tema vakfı üyeleri ve öğrenciler katıldı. "Afet Risklerini Azaltma" teması ile gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde diktiği fidanların can suyunu veren Vali Işık, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için düzenlenen bu etkinlik ile ciğerlerimiz olan ormanlarımızın sadece insanlar için değil doğada var olan ve yaşamlarını sürdüren diğer canlılar içinde hayat kaynağı olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında 500 adet karaçam fidanı toprakla buluşturulurken 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü iki hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.