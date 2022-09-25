Karaman’da Acil Çağrı Hizmetleri değerlendirildi

Karaman’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Uğur Önsesveren tarafından acil çağrı hizmetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirilip, komisyon üyelerine bilgi verildi. Toplantıda konuşan Vali Akkoyun, vatandaşların çağrılarına zamanında ve itina ile cevap vererek özenle görevlerini ifa eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye ve görev yapan tüm personellere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Uğur Önsesveren, Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Mustafa Alkan ve Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan da katıldı.