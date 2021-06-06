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Karaman’da, 3 mahallede muhtarlık seçimi

Karaman’da, 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

KARAMAN 06.06.2021, 14:08
Karaman’da, 3 mahallede muhtarlık seçimi

Karaman’da, 3 mahallede yapılan muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Karaman’da 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde muhtar seçilen ve daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı muhtarlıkları boşalan 3 mahallede yeni muhtarların seçilmesi için ara seçim yapıldı. Merkez Rauf Denktaş, Zembilli Ali Efendi ve Urgan Mahallelerinde yeni muhtarları seçmek için vatandaşlar sabah saatlerinde sandık başına gitti. 2 yıl sonra yeniden sandık başına giden vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiği ise dikkatlerden kaçmadı.
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