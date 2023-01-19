Karaman’da 250 sporcu judo ortak çalışma kampında buluştu

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen judo ortak çalışma kampı ve yıldızlar-ümitler judo turnuvası 9 ilden 250 sporcunun katılımı ile başladı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan judo ortak çalışma kampı ve yıldızlar-ümitler judo turnuvası; Aksaray, Konya, Mersin, Denizli, Sivas, İzmir, Konya, Tokat ve Bilecik olmak üzere 9 ilden 250 sporcunun katılımı ile Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda başladı. Bu tür etkinliklerin sporcuların gelişimine katkı sağlayacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “İlimizin ev sahipliğinde 9 ilimizin katılımıyla düzenlenen judo ortak çalışma kampı antrenörlerimizin gözetimde devam ediyor. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek şampiyonlara ön hazırlık niteliği de taşıyan bu tarz etkinlikler hem antrenörlerimiz hem de sporcularımız için yararlı bir çalışma olurken, antrenörlerimiz de sporcuların son performans durumlarını gözlemleme şansına sahip olacak. Tüm antrenör ve sporcularımıza kamp süreci boyunca başarılar diliyorum” dedi.

Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda devam eden judo ortak çalışma kampı, 22 Ocak Pazar günü yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.