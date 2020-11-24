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Karaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Karaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

KARAMAN 24.11.2020, 14:49
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Karaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Karaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk koyuldu. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Çelenk koyma töreninin ardından Karaman Güzel Sanatlar Lisesine geçildi. Geçtiğimiz yıl Karaman Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde oluşturulan 24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanındaki ağaçların bakımı yapıldı.
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