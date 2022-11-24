Karaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

Karaman’da Türksat İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kentte bulunan tüm öğretmenlere çam fidanı ile çeşitli hediyeler verdi.

İl Müdürü Fatih Mormenekşe 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okullarda öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. İl Müdürü Mormenekşe ziyaretlerde, çam fidanı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Türksat Karaman İl Müdürü Fatih Mormenekşe, Karaman merkezdeki tüm okullarda Türksat ekiplerince öğretmenlere yönelik fidan ve hediye takdimi yapıldığını söyledi. Gün içinde toplamda 2 bin 800’ü aşkın öğretmene ulaşmış olacaklarını belirten Mormenekşe, ‘’İnsanlık adına kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin hakları ödenmez’’ dedi.

Mormenekşe, "Türksat Karaman İl Müdürlüğü olarak Karaman İl Merkezi’nde görev yapan 3 bine yakın öğretmenimizin bu müstesna günlerinde nispeten kalıcı bir hediye ile öğretmenler günlerini kutlamak istedik. Öğretmenlerimize takdim ettiğimiz fidanlarımızı belirlenmiş bir saha yerine istedikleri yerde dikerek değerlendirmelerini düşünerek, görev yaptıkları okullarda kendilerine bizzat ulaştırdık. Uydu, bilişim ve dijital kablo yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren, ülkemizin bilişim ve teknolojik gelişiminde öncü olmayı misyon edinen Türksat olarak, Cumhuriyetin 100.yılına yaklaştığımız şu günlerde, sosyal sorumluluk bilinciyle ülkemizin toprağında da iz bırakmayı arzu ettik. Kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, öğretmenlerimizin ellerinde yeşeren evlatlarımız gibi bu fidanların da ülkemizi yeşerteceğine inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.