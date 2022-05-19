Karaman’da 19 Mayıs kutlamaları

Karaman’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Törenin ardından gençlik yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Buradaki törene Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Ünivetsitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sporcular ve vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gençlik merkezi gönüllü genci Aslı Hıdır günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan wushu, kungfu ve tekvando gösterileri izleyicilerle buluştu. Tekvando branşında yapılan gösterilerin sonunda Vali Tuncay Akkoyun’a ay yıldızlı bayrak teslim edildi. Gösteriler KMÜ Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Tören, uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.