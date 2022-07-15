banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na 251 fidan dikildi

Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na 251 yeni fidan dikildi.

KARAMAN 15.07.2022, 10:56
Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na 251 fidan dikildi

Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na 251 yeni fidan dikildi.

Karaman’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim programı düzenledi. Karaman-Ayrancı kara yolu üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na 251 yeni fidan dikildi. Vali Tuncay Akkoyun, fidan dikimi yapılan bölge ve dikilen fidanlarla ilgili Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş’ten bilgi aldı.

Fidan dikimi programına, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile daire müdürleri katıldı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu