Karaman’da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri

Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han, vatandaşların ev alırken mutfaktaki ankastre yerine öncelikle binanın deprem yönetmeliğine göre uygun yapılıp yapılmadığına bakmaları gerektiğini söyledi.

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Polisevi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Karaman AFAD İl Müdürü Şerife Han, AFAD’ın 2021 yılını Türkiye Acil Eğitim Yılı olarak ilan ederek, afet seferberliği başlattığını belirtti.

AFAD İl Müdürü Han, öncelikle vatandaşların ev alırken mutfaktaki ankastre yerine binanın deprem yönetmeliğine göre uygun yapılıp yapılmadığına bakması gerektiğini ifade ederek, “Amacımız afet yılında tüm vatandaşlarımızın afet farkındalığını oluşturmak, afete karşı daha duyarlı daha güçlü toplum oluşturmaktır. Bu noktada da bizler için basın çok önemlidir. 2012 yılından itibaren ’Afete Hazır Türkiye’ projesi ile afet farkındalık eğitimleri kapsamında 7 yıl boyunca 14 milyon insana ulaşarak eğitimler verdik. Sonrasında 2019 yılında afete hazır yılı ilan edildi ve gene eğitimlerimiz ve farkındalık, afet kültürü oluşturma kısmı devam etti. 2020 ülkemiz için çok kötü geçti. Elazığ ve İzmir depreminin ardından pandemi süreci, bir taraftan da kapıya kadar gelmiş İstanbul depremi senaryomuz var. Tek amaç afetleri en az zarar ve kayıplarla atlatmaktır. Bu noktada da bize bir çalışma takvimi oluşturuldu. Afet farkındalık eğitimi çalışma programımız 369 maddeden oluşuyor. Ocak ayından itibaren il valilerimize, vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza bu eğitimleri verdik. Geçtiğimiz haftalarda mahalle ve köy muhtarlarımıza bu eğitimlerin hepsini verildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarımızda öğrencilerimize, öğrenci velilerimize ve okul aile birliklerine ulaşacak şekilde eğitimlerimize başlamış olduk. Zoom üzerinden yaptık sonraki süreceler de pandeminin el verdiği ölçüde değişik etkinliklerle çocuklarımıza ve ailelerine ulaşacağız. Her hafta planladığımız şeyler var. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Siz her zaman yanımızdasınız afet anlamında bilinçlendirme konusunda yaptığımız çalışmalarda. Burada Türkiye’de yapılan tüm çalışmalarda 81 ilde biz ne kadar çalışsak ta sizlerin desteği olmadan çok fazla insana ulaşamayız. Şimdiye kadar yaptığınız katkılar için ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yanımızda olacağınızı biliyorum. Afet farkındalığını hep beraber yayalım ve bu bilinçle beraber olalım istiyoruz. Mutlaka biliyorsunuz ama bugün de sizlere bilgilendirme yaparak böyle bir toplantı düzenledik” diye konuştu.